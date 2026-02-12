お笑い芸人の狩野英孝が12日、都内で行われた『最もfreeeに活躍した個人 授賞式』に登壇。年末年始に実家の神社で神主として活動する中で、ほかの芸人への羨望の思いもあると明かした。【全身ショット】お似合いです！爽やかな水色のスーツで登場した狩野英孝16日に開始する確定申告に合わせて開催された同イベントでは、芸人・神主・歌手・YouTuberなど、さまざまな分野で活躍している狩野が「今年度最も多岐に渡り活躍した“