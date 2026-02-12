長野五輪女子モーグル金メダリストの里谷多英氏が１２日、フジテレビ系「ノンストップ！」で生解説を行った。里谷氏は前日行われた女子モーグルの冨高日向子の滑りを解説。冨高は３位選手と同点ながら、ターンの得点差で涙の４位となった。里谷氏以来のメダルにあと一歩だった冨高の滑りを見た里谷氏は「いったなと思いました。メダル確定したなって。風が冨高選手に吹いていると」「私から見ても銅メダルでいいと思いました