ＪＸ金属はストップ高の３２８０円に買われ上場来高値を更新している。１０日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を７９００億円から８２００億円（前期比１４．７％増）へ、営業利益を１２５０億円から１５００億円（同３３．４％増）へ、純利益を７９０億円から９３０億円（同３６．２％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１５円から２１円へ引き上げ年間配当予想を２７円としたことが好感されて