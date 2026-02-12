三菱ガス化学が急伸し４連騰。４０００円台に乗せて上場来高値を更新した。同社は前営業日の１０日取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。営業利益予想を従来の見通しから３０億円増額して４７０億円（前期比７．６％減）、経常利益予想を５０億円増額して５５０億円（同８．８％減）に引き上げた。海外の連結子会社における減損損失の影響があって、最