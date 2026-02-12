１２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５３円１２銭前後と１０日の午後５時時点に比べ２円４５銭程度のドル安・円高で推移している。 １１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５３円２６銭前後と前日に比べ１円１０銭強のドル安・円高で取引を終えた。１月の米雇用統計が良好だったことから１５４円６５銭まで上伸する場面もあったが、足もとで低調な米経済