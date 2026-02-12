Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングスが続騰している。同社は前営業日の１０日取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比４０．２％増の７２億８２００万円、経常利益は同６１．１％増の７億９０００万円となった。１０～１２月期において経常利益は５．０倍と急拡大しており、業況を評価した買いが集まった。金融インフラ関連では、証券インフラの従量課金収益