「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午前１０時現在で、タスキホールディングスが「買い予想数上昇」で４位となっている。 １２日の東京市場で、タスキＨＤは３日続伸。１３日に発表を予定している２６年９月期第１四半期（１０～１２月）の連結決算への期待感が買い予想数上昇につながっているようだ。 なお、昨年１１月１１日に公表した２６年９月期通期の連結業績予想