ジャパンインベストメントアドバイザーが急反落している。１０日の取引終了後に２６年１２月期連結業績予想を発表し、売上高４８９億６０００万円（前期比２６．４％増）、営業利益２３５億８０００万円（同２４．９％増）、純利益１３０億円（同２３．３％増）と大幅な増収増益を見込むものの、中期３カ年計画で掲げていた売上高６９４億円、純利益２５０億円の数値目標に対して未達の見通しとなることが嫌気されている。