Snow Manが2月12日放送の『THE TIME,』（TBS系）に出演。番組公式Xにて、「新曲『STARS』をリリースしたSnow Manにインタビュー」というコメントとともにオフショットが公開された。 【写真＆動画】Snow Manのあったか冬コート姿『THE TIME,』オフショット／「STARS」Rec Video ■宮舘涼太の持つシマエナガちゃんには“だてさま”の文字が 写真では、番組のマスコットキャラクター“シマエナガちゃん”