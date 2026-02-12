12日午前6時20分頃、諫早市貝津町の国道34号で、走っていた軽乗用車に脇道から国道に出ようとした普通乗用車が出合い頭に衝突する事故がありました。 この事故で軽乗用車に乗っていた時津町の20代の男性3人が顔から出血するなどして病院に搬送されました。意識はあるということです。 普通乗用車を運転していた諫早市の70代の男性が頭を打つなどして軽いケガをしました。 現場は交通量が多い国道で約2時間半、車線規制が行われ