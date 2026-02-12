全米ゴルフ協会（USGA）は11日、全米女子オープン（6月4〜7日、カリフォルニア州リビエラCC）の予選会の会場と日程を発表した。1日36ホールのストロークプレーで争われる予選会は、4月20日〜5月13日に米国の23会場とカナダ、英国、日本の3会場の計26会場で実施され、各会場の上位者に本戦出場権が与えられる。日本での予選会は4月20日に千葉・房総CCで行われる。昨年も同コースで開催され、サイ・ペイイン（台湾）、林菜乃子