祝日明け１２日の東京外国為替市場の円相場は、前営業日（午後５時）から２円５０銭程度円高・ドル安の１ドル＝１５３円台前半で取引されている。米国で１０日に発表された昨年１２月の小売り売上高が市場予想を下回り、米国の景気減速への懸念からドルが売られた。１１日に発表された米国の雇用統計は市場予想を上回ったものの、景気減速への市場の警戒感は根強く、１１日のニューヨーク市場では一時、１ドル＝１５２円台半ば