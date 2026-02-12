アストロズに西武から移籍した今井達也投手（２７）は１１日（日本時間１２日）にフロリダ州ウェストパームビーチでキャンプインした。初日からブルペンに入ると左端のマウンドで１球ごとにボールや足元を確認しながら１６球投げた。地元局「ＫＨＯＵ」が公式Ｘ（旧ツイッター）でインタビュー動画を投稿。「アストロズでの今季の目標」を聞かれた今井は「目標？」「うーん」と前置きすると力強くこう続けた。「それはもちろん