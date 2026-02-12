ミラノ・コルティナ五輪アイスダンスミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのアイスダンスフリーが11日（日本時間12日）に行われ、ロランス・フルニエボードリ、ギヨーム・シゼロン組（フランス）が金メダルを獲得した。アリソン・リード（リトアニア）がキス・アンド・クライで見せた行動に、日本のフィギュアファンが感動の声をあげている。サウリウス・アンブルレビチウスとのペアで2度目の五輪に出場したリードは、