【しまむら】で「何を買おう？」と迷っているなら、マニアも驚愕する「高見えアイテム」が狙い目です。今回は、オール税込1,089円以下で購入できる商品をご紹介。バイカラー配色がトレンド感のあるヘンリーネックトップスや、ランダムカラーが新鮮なボーダー柄ベストなど、取り入れるだけでおしゃれ見えを狙える注目のアイテムをご紹介します。 イロチ買いしたい！ 高見え配色トップス