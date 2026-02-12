巨人は１軍宮崎キャンプ最終日の１２日、今キャンプ３度目の非公開練習を行った。午前の木の花ドームの練習を非公開とし、守備、攻撃、走塁のサインプレーを徹底的に確認した。ドーム周辺の窓ガラスにはすべて白いカーテンが敷かれ報道陣やファンが外周から中の様子が見えないようにして行われた。