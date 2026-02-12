玉野市役所 岡山県玉野市の教育員会が。市内の5中学校を再編統合し、2027年度に開校する「玉野中央中学校」と「玉野東中学校」の校章デザインを募集しています。 玉野中央中学校は、宇野・玉・日比の3中学校、玉野東中学校は、山田・東児の2中学校を再編統合します。 募集するデザインは、自作で未発表のものに限ります。カラー・単色は問いませんが、カラーの場合、白・黒を除き３色以内です。グラデӦ