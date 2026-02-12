イタリアのショートトラック代表チームのピエトロ・シゲルが金メダル獲得の瞬間に見せた破格的なパフォーマンスが中国の怒りを買っている。米スポーツ・イラストレイテッドは11日（日本時間）、2026ミラノ・コルティナ冬季オリンピック（五輪）ショートトラック混合リレーで金メダルを獲得したシゲルについて「意図せず今大会の最大悪党の1人になったかもしれない」とし、シゲルの行動を「おかしくて傲慢なパフォーマンス」と評し