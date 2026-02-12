米国のドナルド・トランプ大統領は11日（現地時間）、「ここ数カ月間、我々は日本、韓国、インド、そしてその他の国々と、我々の石炭輸出を画期的に増やす歴史的な貿易合意を結んだ」と述べた。トランプ大統領は同日、ホワイトハウスで開かれた石炭産業関連のイベントでの演説で「我々は今、全世界に石炭を輸出しており、我々の石炭の品質は世界で最高水準として知られている」と述べ、このように強調した。トランプ大統領のこの日