米国社会を衝撃に陥れた有名キャスターの母親行方不明事件に関連していると疑われる人物が警察に検挙されたが、その後釈放された。11日（現地時間）、ニューヨーク・タイムズ（NYT）によると、米アリゾナ州ピマ郡保安官事務所は、前夜にアリゾナ州ツーソン南部での車両検問中にナンシー・ガスリーさん行方不明事件の関連者1人を拘束して取り調べたが、この日の午前に釈放した。NBCの朝の看板番組『Today』のキャスターとして有名な