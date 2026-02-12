小川淳也氏（左）と階猛氏衆院選惨敗で引責辞任する野田佳彦、斉藤鉄夫両共同代表の後任を決める中道改革連合の代表選が12日告示され、立憲民主党出身で元政調会長代行の階猛氏、元幹事長の小川淳也氏が立候補を届け出た。両氏は届け出後に共同記者会見し、争点となる党の再建策などを説明。代表選は13日の議員総会で投開票される。新代表の任期は2027年3月末まで。新代表は国会議員49人を有権者とする投票により決める。決選