特殊詐欺とSNS型投資・ロマンス詐欺の被害額特殊詐欺や、交流サイト（SNS）を介した投資詐欺と恋愛感情に乗じたロマンス詐欺の2025年の被害総額は、前年比62.8％増の計約3241億1千万円で、過去最悪を更新したことが12日、警察庁のまとめ（暫定値）で分かった。特殊詐欺では、警察官をかたり捜査名目で現金をだまし取る「ニセ警察詐欺」の被害が増えている。ニセ警察詐欺は、警察官を装う人物が電話で「口座が犯罪に使われてい