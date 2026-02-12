【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１１日、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相とホワイトハウスで会談した。トランプ氏は、米国とイランによる核開発問題の協議に関して「合意が成立するかどうかを見極める」と述べ、現時点では外交を優先してイランへの軍事攻撃は見送る方針を表明した。会談後、自身のＳＮＳで明らかにした。トランプ氏は、イランと合意に達することが「望ましい」とも伝えた。ＳＮＳへの