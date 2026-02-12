「阪神春季キャンプ」（１２日、宜野座）阪神の新外国人、キャム・ディベイニー内野手（２８）が熊谷敬宥内野手（３０）とともに早出特守を行った。メイングラウンドの遊撃の位置で約３０分、藤本総合コーチからのノックを受け二塁へ転送するまでの動作を繰り返し、藤川監督も見守った。田中内野守備走塁コーチから、中西通訳を介して捕球体勢などの指導を受ける場面も。終了後は両コーチと約５分話し込み、藤川監督から声を