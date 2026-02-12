日本惣菜協会は1月22日、都内で賀詞交歓会を開催し、会員ら780人が出席した。冒頭、あいさつに立った平井浩一会長（ヒライ社長）は「惣菜市場は、内需型産業の中では珍しく成長している。いまや国民の生活になくてはならない産業で、不可欠な存在になった。それもここにいる方々の努力の結果であるが、同時にわれわれにとって社会的責任も増えている。惣菜は日本人の人口が減っても高齢化しても、国民の食生活を支えなければな