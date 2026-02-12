国分西日本は2月3日、帝国ホテル大阪で「春季展示商談会」を開いた。397小間（メーカー269、開発・専売商品60、企画68）で約6000アイテムを展開。1500人（メーカー・社員含む）が来場した。今回のテーマは「『買いたい』のビッグウェーブを巻き起こす」。企画コーナーでは「健康」「猛暑対策」といった今年上期の注目ポイントを挙げ、それぞれについて年代別に分析、提案した。例えば「暑さ」に対しては親子で夏を楽しむ30〜40