大阪海苔協同組合は節分の日の3日、大阪市の大阪天満宮で海苔チャリティセールを開催。焼海苔と寿司海苔（各2袋・20枚）、味付海苔の福袋（2個入）をそれぞれ1000円、プレミアム焼海苔（3袋30枚）を2000円の買い得価格で販売した。今年も9時半の販売前から長い行列ができ、一番早い人は6時半から並んだという。正午からは巻寿司の「千人いっせい丸かぶり」が行われ、神主のお祓いに続き、集まった人たちが招福娘3人の立つ今