ダイソーで大人気の『充電式COBライト』。330円（税込）というお手頃価格ながら、機能性の高さや使い勝手の良さが魅力ですよね。なんと今回、新作として待望のブルーカラーが登場しました！機能性の高さはそのままに、日常でも身に着けやすいおしゃれさをプラス♡それでは、早速チェックしてみましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：充電式COBライトブルー価格：￥330（税込）サイズ（約）：幅45×高さ61×奥