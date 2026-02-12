11日午後8時すぎ、妙高市杉野沢のスキー場で、コース外に出て迷っていた台湾からの観光客の30代男性が警察に救助されました。警察の調べによりますと、男性は友人と2人で現地のスキー場でスノーボードをしていましたが、午後4時頃に1人でコース外に出て道に迷い、110番通報しました。警察では、携帯電話の位置情報などから居場所を特定。スキー場のパトロール隊とともに救助に向