ダイソーのアロマディフューザーって、香りの拡散力が弱い印象ですよね。しかし、今回GETしたこの商品は違いました。遊び心のあるデザインのスティックが液体を吸い上げ、しっかり香るアイテム。冬にピッタリなフレグランスとお洒落な見た目が、￥220（税込）とは思えないクオリティだったんです。要チェック！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ボールスティックディフューザー（50mL、ウッド）価格：￥220（税込）内容量