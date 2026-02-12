今回はダイソーマニアが購入を悩んでいるうちに売り切れてしまい、先日やっと購入できた大人気の収納グッズをご紹介！ナチュラル素材の水草でできていて、使い勝手のいい大きいサイズの収納です。入荷してもすぐに棚が空っぽになってしまうほどの人気商品なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：水草バスケット（丸型）価格：￥330（税込）サイズ（約）：30cm×5cm×30cm