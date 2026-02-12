今回ご紹介するのはダイソーで購入した電源タップ。安いものであれば110円（税込）、便利なものでも330円（税込）〜550円（税込）のものが並んでいる中、筆者が購入したのはちょっとお高めの770円（税込）の商品です。お値段以上の安全機能を搭載したスグレモノで、あえて指名買いしたくなるスグレモノですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：防水パッキン 水・ホコリの侵入をガード 3個口安全タップ価格：￥770（税込）