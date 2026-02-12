大韓航空は、大阪/関西〜ソウル/仁川線で深夜便を3月19日から運航する。1日1往復を運航する。機材はビジネスクラス8席、エコノミークラス174席の計182席を配置した、エアバスA321neoを使用する。所要時間は大阪/関西発、ソウル/仁川発ともに1時間50分。同路線での深夜便の運航は初めて。ソウル/仁川を早朝に出発する、世界各地への乗継便に接続する。これにより、同路線は1日6往復を運航することになる。■ダイヤKE8738大阪/関西