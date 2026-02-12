ダイソーをパトロールしていると、掃除グッズ売り場でまさかの出会いがありました！なんとダイソーからついに、トイレ掃除に使えるトングが販売されていたんです！しかも、つけ替えブラシもセットになってお値段は￥220（税込）。これは買うしかないと即カゴINしました。実際に使ってみたので、要チェックです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：流せるトイレブラシ（ハンドル＋つけ替えブラシ2個）価格：￥220（税込）内