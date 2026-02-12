タレントの長嶋一茂が、12日放送のテレビ朝日系『モーニングショー』（月〜金前8：00）に生出演した。【写真あり】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」番組中盤、「ミラノ・コルティナ五輪」の特集でカーリングを取り上げることに。ここで本来、金曜コメンテーターの一茂が登場。司会のフリーアナウンサー・羽鳥慎一が「ここからは一茂さん、カーリング大好きということで…ご参加いただきたいと思います。や