3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）へ臨む侍ジャパンに選出されている阪神・石井大智投手（28）が12日の沖縄・宜野座キャンプのスタートに姿を見せなかった。発表された練習メニューでは左ヒザに打球を受けた伊藤将とともに別メニューとなっている。石井は11日に行われた紅白戦で、左ふくらはぎを負傷した。白組2番手で登板した3回、本塁後方へのバックアップに走った際に痛め、緊急降板を余儀なくされた。