カーリング女子日本代表フォルティウスの挑戦（後編）ミラノ・コルティナ五輪に臨むカーリング女子日本代表のフォルティウス（写真左から小野寺佳歩、吉村紗也香、小谷優奈、近江谷杏菜）◆前編を読む＞＞カーリング女子日本代表の吉村紗也香、人生の半分を挑戦に費やした彼女の不屈の精神が本当に結実する日ミラノ・コルティナ五輪でカーリング女子のラウンドロビン（総当たりの予選リーグ）が始まる。今回の日本代表チームは