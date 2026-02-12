カーリング女子日本代表フォルティウスの挑戦（前編）初めてオリンピックの舞台に立つフォルティウスの吉村紗也香カーリング女子日本代表（フォルティウス）の吉村紗也香が初めて五輪を意識したのは、17年前だという。常呂高校在学時の2009年秋、バンクーバー五輪に向けたトライアルに出場。17歳だった。しかし、当時のカーリング界は、現在のチームメイトである近江谷杏菜も所属していたチーム青森の一強状態で、常呂高校は善