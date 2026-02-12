親は中学受験する子供にどのように寄り添えば、いい結果が生まれるのか。進学塾VAMOS・富永雄輔さんは「普段は理性的で穏やかな保護者でも感情爆発して、荒れてしまう5つの魔の時期がある」という。一体何が起こり、どんな対策があるのだろうか――。写真＝iStock.com／kitzcorner※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kitzcorner■親の感情爆発期?【小5：8月31日〜9月7日】方向転換を迫られる「激震期」毎年、夏休み後半は、