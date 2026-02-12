お金持ちは、なぜお金持ちになれたのか。相続税調査のため富裕層の自宅に足を踏み入れてきた元国税専門官の小林義崇さんは「派手な成功者ではない“普通の人”が億単位の資産を築き上げられたのは2つの鉄則を守っていたからだ」という――。※本稿は、小林義崇『相続税調査でわかった 富裕層が大事にしている「お金の基本」』（講談社＋α新書）の一部を再編集したものです。■「普通の人」が億単位の資産を築く仕組み今から約20年