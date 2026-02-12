客観的事実、自分が認識していること、他人が認識していることはどれも違い、三つのはざまで立ち位置を決めようともがくのが人なのだ――。羽田圭介の小説『その針がさすのは』（新潮社・１９２５円）を読み、そんな思いが湧き上がる。不妊治療を続ける３０代の夫婦、毅志と沙織は東京・中野に住む。閉館したポピュラー音楽の殿堂「中野サンプラザ」が残る街だ。夫婦も親しい友もバンドつながりで、音楽や音楽にかかわる道具が