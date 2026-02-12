日本発のグローバルグループ&TEAMが、3rd EP『We on Fire』をリリースする。&TEAMは 2月12日、公式SNSにて公開したLogo Motionによって、4月21日に&TEAM 3rd EP『We on Fire』をリリースすることを発表した。【写真】「異次元…」K、白スーツ姿の“王子様”ビジュアル昨年10月にリリースし、発売初日にミリオンを達成したことで話題を呼んだKR 1st Mini Album『Back to Life』以来約6カ月ぶりの新譜となる。なお、&