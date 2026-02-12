女の子にとって本命チョコを渡すことは恥ずかしいし覚悟のいるものなので、渡したくても渡せない場合もあるようです。では、どんな状況だと女の子が本命チョコを渡しやすいと感じるのでしょうか。そこで今回は、「バレンタイン当日、女の子が本命チョコを渡しやすい状況」をご紹介します。【１】トイレのために席をはずし、一人きりになったとき日常の中でふと一人になるようなタイミングだと、女の子もチョコを渡しやすいようです