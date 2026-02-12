2026年2月、京畿道加平で韓国陸軍のAH-1S「コブラ」攻撃ヘリコプターが訓練中に墜落し、操縦士2人が死亡した。非常着陸手順を想定した訓練の最中だった。機体は導入から35年以上が経過した老朽機で、事故後、同型機は全機運航停止となった。韓国軍の航空戦力が抱える構造的な老朽化問題が、改めて浮き彫りとなった。この事故は単発ではない。2018年以降、韓国軍では老朽化した航空機による墜落事故が相次ぎ、北朝鮮という「主敵」