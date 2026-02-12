高松南警察署 男性（21）を木刀で殴ったりスタンガンを押し当てたりしてけがをさせたとして、住所・職業不詳の男(20)と東かがわ市の建設作業員の男(20)が11日、傷害の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、2人は共謀し、2月4日午後7時40分ごろから午後8時55分ごろまでの間、高松市のドラッグストアの敷地内で男性（21）の顔を殴ったり、足にスタンガンを押し当てたりするなど暴行を加えました。 さらに2月5日午前0