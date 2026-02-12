【HOBBY NEW ITEM INFO.】 2月12日 公開 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MGSD クシャトリヤ」などの商品ページを公開した。 今回「バンダイ ホビーサイト」にて、2026年7月から9月に発売予定ガンプラの商品ページを公開しており、「MGSD クシャトリヤ」「HG 1/144 グフイグナイテッド(ハイネ・ヴェステンフルス専用機)」「HG 1/144 ガンダムレオパルド」の仕様を確認すること