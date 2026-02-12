２６年ミラノ五輪のアルペンスキー滑降で左足を負傷した「スキーの女帝」リンゼイ・ボン（４１、米国）が手術を受けたことインスタグラムで発表した。病院のベッドで横たわった写真を投稿。「今日３度目の手術を受け、成功した。今日の成功は、数日前とは全く違う意味を持っている。私は大丈夫」と気丈に振る舞った。ボンはアルペン競技の五輪最年長メダルを目指したが、滑走で激しく転倒。コース外へ弾き飛ばされ救助ヘリコプ