ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」製作発表記者会見が11日、東京都内で行われ、出演者の堂本光一、観月ありさ、小堺一機、小金輝久、瀧上颯太、古正悠希也、日本版翻訳・演出を担当するウォーリー木下氏ほかが登場した。本作は、児童文学のベストセラー小説『チョコレート工場の秘密』を原作に、2023年に上演されたミュージカルの再演。ウィリー・ウォンカ（堂本）の謎に包まれたチョコレート工場に招待されたチャ