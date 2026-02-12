気象台は、午前10時8分に、なだれ注意報を長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、村上市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、阿賀町、湯沢町、津南町、関川村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】新潟県・長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市などに発表（雪崩注意報） 12日10:08時点下越、佐渡では、12日昼過ぎから12日夜遅くまで高波に注