少女買春の罪などで起訴されたエプスタイン氏の事件をめぐり、アメリカメディアはトランプ大統領が2006年頃に地元警察に対し、「エプスタイン氏がしてきたことは誰もが知っていた」と語っていたと報じました。アメリカメディアは10日までに、エプスタイン氏に対する捜査が公になった2006年に、トランプ氏がフロリダ州パームビーチの警察署長に電話し、「彼を止めてくれて良かった。彼がしてきたことは誰もが知っていた」と語ってい